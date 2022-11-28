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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي توسان موديل 2022 في مصر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022 

استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، أن تحتل مكانة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى اصداراتها القوية المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، او الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة هيونداي توسان موديل 2022.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2022 وسعرها الرسمي في مصر.

هيونداي توسان موديل 2022 

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 

 

الفئة الاولى SMART موديل 2022 بسعر 595 الف جنيه.

الفئة الثانية AT SMART TWO TONE موديل 2022 بسعر 600 الف جنيه.

الفئة الثالثة SMART PLUS موديل 2022 بسعر 625 الف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS TWO TONE موديل 2022 بسعر 630 الف جنيه.

الفئة الخامسة MODERN موديل 2022 بسعر 660 الف جنيه.

الفئة السادسة ADVANCED موديل 2022 بسعر 715 الف جنيه.

الفئة السابعة PREMIUM موديل 2022 بسعر 755 الف جنيه.

هيونداي توسان موديل 2022 

السرعة القصوى وانطلاق السيارة هيونداي توسان موديل 2022

 

تستغرق السيارة هيونداي توسان موديل 2022 مدة زمنية قدرها 9 ثواني للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

هيونداي توسان موديل 2022 

محرك السيارة هيونداي توسان موديل 2022 

 

دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

هيونداي توسان موديل 2022 
هيونداي توسان هيونداي توسان توسان موديل 2022 سيارة هيونداي توسان موديل 2022 الأسعار الرسمية

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