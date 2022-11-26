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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن نسختها الجديدة سانتافي 2023 .. صور

هيونداي سانتافي 2023 
هيونداي سانتافي 2023 

كشفت هيونداي استراليا عن نسختها الجديدة هناك، وهي السيارة الشهيرة سانتا في موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV من الطراز الهجين.

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القدرات الفنية للسيارة هيونداي سانتافي 2023 

هيونداي سانتافي 2023 

زودت السيارة هيونداي سانتا في 2023 بمحرك 1600 سي سي T-GDi مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 44.2 كيلو وات، يستطيع ضخ قوة قدرها 227 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات من 6 نقلات اوتوماتيكية، مع بطارية ليثيوم أيون بوليمر بقوة 1.4 كيلو واط/الساعة

هيونداي سانتافي 2023 

وتتمتع السيارة هيونداي سانتا في 2023 بخاصية التحكم النشط لعزم الدوران في المحاور الخلفية والامامية، مع نظام HTRAC الخاص بالدفع الرباعي، بالاضافة إلى انظمة تعليق مناسبة للطرق العادية، مع واجهة أمامية مميزة تضم شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية انيقة.

هيونداي سانتافي 2023 

وتتوافر السيارة هيونداي سانتا في 2023 بعدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 10 مكبرات طراز هارمان كاردون، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، بالاضافة إلى مجموعة ادوات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

هيونداي سانتافي 2023 

وتضم السيارة هيونداي سانتا في 2023 مساحة تخزين خلفية مناسبة تحتوي على باب خلفي كهربائي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد كهربائية، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومرايات جانبية كهربائية، مع حساسات حركة، وزجاج كهربائي التحكم، مع قفل مركزي ومحدد سرعات، بالاضافة إلى حساسات حركة وكاميرا للمتابعة وخاصية الركن عن بعد.

هيونداي سانتافي 2023 
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