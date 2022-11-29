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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مفاجآت جديدة بشأن تسديد غرامة كهربا لنادي الزمالك

محمود كهربا ورئيس
محمود كهربا ورئيس الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس جديدة، وتفاصيل خاصة وحصرية بشأن أزمة تسديد غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، جناح النادي الأهلي، والمعاقب بغرامة مالية من جانب المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك، ناديه السابق.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:" كهربا سيسدد نصف الغرامة المالية المفروضة عليه خلال أيام، وأنا هنا اتحدث بمعلومات حصل عليها المحامي السويسري بصفة رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأنه ليس له علاقة بالنادي البرتغالي سواء تم غلقه أو إشهار إفلاسه أو غير ذلك".

وأضاف محمد شبانة: "ووفقًا للمخاطبات الرسمية، إذا كان اللاعب لديه أزمة في السداد؛ فله الحق أن يطلب من الفيفا أمرين، الأول تقسيط المبلغ، ووقتها سيلزم الفيفا الزمالك بتقسيط الغرامة المالية، والأمر الثاني، إلزام النادي الأهلي بالتعهد بسداد الغرامة لنادي الزمالك، وأن يكون هو الضامن للسداد مع الزمالك، لكن المفاجأة أن كهربا لن يفعل ذلك؛ رغم أن الفيفا دائمًا ينحاز للاعبين".

وواصل محمد شبانة:" كما أن اللاعب من حقه أن يطلب اللعب قبل سداد المبلغ كاملًا، بمعنى أنه حال جدولة الغرامة وسداد القسط الأول؛ فمن حقه المشاركة في المباريات، كما أن المبلغ سيسدد في الحساب المُجمد عليه، فالحساب يقبل الإيداع، ولكن لن يتم سحب أي أموال منه.

واختتم تصريحاته: "القول الفصل، أنه خلال أيام سيتم تسديد الغرامة، وسيعلن كهربا في بيان رسمي ذلك، ولن يعلن الأهلي أي شيء آخر".

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