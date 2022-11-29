أحمد عيد عبد الملك: أتوقع خروج السنغال من كأس العالم

قال أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، إنه يتوقع خروج منتخب السنغال من كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق السنغالي سيلعب بشكل مفتوح أمام الإكوادور؛ في محاولة لتحقيق حلم الصعود.

وأضاف عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "البرتغال يضم لاعبين جيدين، ولكنهم لم يوصلوا لأفضل مستوى حتى الآن، ورغم ذلك نجحوا في تحقيق فوزين".

خروج السنغال

وواصل: "أتوقع تعادل السنغال أمام الإكوادور، وخروج المنتخب السنغالي من البطولة".

وأشار إلى أن: "مواجهة هولندا وقطر، محسومة للمنتخب الهولندي بنسبة كبيرة، وسيحاول الطواحين تسجيل المزيد من الأهداف في هذه المباراة".

وزاد: "منتخب هولندا لم يقدم المستوى الأفضل، ولم يصل لقمة مستواه المعروف عنه".