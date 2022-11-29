شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:" كولر طلب التعاقد مع مدافع قوي قادر على بداية اللعب، في ظل عدم قدرة رامي ربيعة وياسر ابراهيم على ذلك، يجب أن ييعلم الثنائي ان حراس المرمى الآن بدأوا يقومون بصناعة اللعب من أمام المرمى، والمدافع الذي لا يمتلك تلك الميزة سيعاني بشدة في صفوف الفريق".

غياب ثنائي الأهلي..

وواصل: "الأهلي كان يُعاني في غياب عبدالمنعم ومتولي، والأخير إصاباته كثيرة ومن الصعب الاعتماد عليه طول الوقت".

وتابع شبانة: "كولر أيضا طلب ضم لاعب وسط قوي، بالإضافة إلى مهاجم وجناح أيسر من خارج مصر".