الأهلي يخطط لضم نجم جديد.. والاتحاد يستهدف ثلاثي الأحمر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الاتحاد السكندري يستهدف التعاقد مع بعض اللاعبين من الأهلي في شهر يناير، على سبيل الإعارة بينهم عمار حمدي وزياد طارق ومحمد محمود.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العلاقة الجيدة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد قد تجعل الأمور سهلة بين الطرفين، وسبق وانتقل عمار حمدي للاتحاد وتألق بين صفوفه بشكل ملفت".

صفات الأهلي والاتحاد

وأضاف: "هذه الصفقات قد تفتح الباب امام إمكانية انتقال مروان عطية لاعب الاتحاد إلى الأهلي مستقبلا، وهو ضمن مخططات القلعة الحمراء، خصوصا أن الزمالك بنسبة كبيرة قد يتراجع عن ضمه".

وأوضح شبانة، أن سبب تراجع الزمالك بعدما تعاقد مع زكريا الوردي وعمرو السيسي ونبيل دونجا وكلهم لاعبين مميزين في خط الوسط، والتعاقد مع مروان عطية سيجعل منطقة الوسط مزدحمة.