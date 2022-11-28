عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين البرتغال وأوروجواي في كأس العالم.. وبكاء مينديز للإصابة

البرتغال وأوروجواي
البرتغال وأوروجواي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال وأوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

شهد الشوط الأول سيطرة للبرتغال من خلال الاستحواذ على الكرة، فيما كانت الخطورة من نصيب أوروجواي.

وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 32 لاعب أوروجواي إثر مراوغته مدافعي البرتغال ببراعة والانفراد بالمرمى، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.

وتعرض نونو مينديز لاعب البرتغال للإصابة ليتم استبداله بزميله رافاييل جيريرو في الدقيقة 41، وشهدت بكاء ظهير فريق باريس سان جيرمان.

تشكيل أوروجواي

وضم تشكيل أوروجواي كلا من:

في حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - خوسيه خيمينيز - دييجو جودين - سباستيان كواتيس - جييرمو فاريلا

خط الوسط: ماتياس فيتسينو - فيدريكو فالفيردي - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.

ويجلس لويس سواريز على مقاعد بدلاء منتخب أوروجواي في مباراة اليوم.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز 

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال انتصر على غانا 3-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية.

البرتغال أوروجواي كأس العالم 2022 بينتانكور مينديز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

السبب مفاجأة.. لماذا لا تذيع بي إن سبورت مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة؟

ترشيحاتنا

حلمي بكر يعاتب أصالة: ابن الجيران لما أتبناه ميغلطش..وسيد علي يشن هجوما عليها

تم اكتشافه بين اللاجئين..تحذير في بريطاني من تفشي مرض معدي

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

زيزو يحتفل بجائزة أفضل لاعب في مصر.. شاهد

ينشط الرحم.. فوائد خارقة لـ لبان الذكر

الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

خطيبي وأنا حرة.. إطلالات أثارت الجدل لنادين نسيب | شاهد

تزوجت شقيقين.. إطلالات أثارت الجدل لـ فيدرا| شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات وفاء سالم في سن الستين |شاهد

فيديو

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ