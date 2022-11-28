شوط أول سلبي بين البرتغال وأوروجواي في كأس العالم.. وبكاء مينديز للإصابة

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال وأوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

شهد الشوط الأول سيطرة للبرتغال من خلال الاستحواذ على الكرة، فيما كانت الخطورة من نصيب أوروجواي.

وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 32 لاعب أوروجواي إثر مراوغته مدافعي البرتغال ببراعة والانفراد بالمرمى، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.

وتعرض نونو مينديز لاعب البرتغال للإصابة ليتم استبداله بزميله رافاييل جيريرو في الدقيقة 41، وشهدت بكاء ظهير فريق باريس سان جيرمان.

تشكيل أوروجواي

وضم تشكيل أوروجواي كلا من:

في حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - خوسيه خيمينيز - دييجو جودين - سباستيان كواتيس - جييرمو فاريلا

خط الوسط: ماتياس فيتسينو - فيدريكو فالفيردي - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.

ويجلس لويس سواريز على مقاعد بدلاء منتخب أوروجواي في مباراة اليوم.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال انتصر على غانا 3-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية.