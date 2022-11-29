أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات ..تفاصيل

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.



واسترسل: قمنا بتدريب الكوادر الطبية على التعامل الأمثل مع المضادات الحيوية، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ حقنة البرد أو مجموعة البرد.



ولفت إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات، تتمثل في تدريب الكوادر ونشر الوعي، بالإضافة إلى العمل على 227 مستشفى و 85 مستشفى جامعي، من أجل متابعة آليات صرف المضادات الحيوية.

