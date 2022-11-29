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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أطباء القاهرة: الكشف المبكر ضرورة لزواج الأقارب

الدكتورة شيرين غالب
الدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة

كشفت الدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة ،ان اهم اسباب الزواج المبكر في الصعيد تحت غطاء الستر من قبل الاسرة وهو معتقد ليس صحيحا،  مطالبة بالتوعية في دور العبادة لتلافي العنف ضد المراة.


جاءت ذلك في كلمتها خلال الندوة التي عقدت بحزب المؤتمر بمقره الرئيسي بالتجمع الخامس والتي حملت عنوان ( الزواج المبكر واخطار زواج الاقارب علي صحة الاطفال) والتي نظمتها امانة المرأة بالحزب.

واكدت الدكتورة شيرين غالب أن الزواج المبكر هو احد صور العنف ضد المرأة بانتزاعها من طفولتها،  وان زواج القاصرات يزيد من ادمان المخدرات .


كما طالبت نقيبة اطباء القاهرة علي ضرورة  الكشف الصحي المبكر في كل الحالات وخاصى في حالات زواج الاقارب لمنع الأمراض الوراثية الجينية الناتجة عنه والتي تصل الي 82 مرضا مطالبة بتحليل الثلاثيميا كاختبار إجباري للمقبلين على الزواج.

المخدرات المحافظين المركزى الكشف الطبي الزواج المبكر حزب المؤتمر زواج الاقارب التجمع الخامس

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