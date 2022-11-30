محمود فايز يُكذب ميدو ويُفجر مفاجأة بشأن تفاوض منتخب مصر مع رينارد

كذّب محمود فايز، مدرب منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بشأن تفاوض الفراعنة مع هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية.

وقال محمود فايز في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” : “رينارد صديق شخصي لي ودائماً ما نتواصل مع بعضنا البعض”.

وتابع: “وقت رحيلي مع هيكتور كوبر، كان هناك 4 مدربين مرشحين لخلافته في منتخب مصر ولم يكن من ضمنهم رينارد، كان بينتو الكولومبي، وكيكي سانشيز فلوريس الإسباني، وأجيري، ووحيد خليلوزيتش، والأخير كان الأقرب مثلما أكد حازم إمام إنما رينارد كان متعاقدًا مع الاتحاد المغربي”.

وأضاف: “أما احنا اتعاقدنا مع أجيري، رينارد كان اتفق مع منتخب السعودية من خلال وكيل أعماله”.

مفاوضات رينارد

واختتم: “الكلام دا ليس له أساس من الصحة وأنا اختلف مع ميدو بشأن الصيغة التي تحدث بها على هاني أبوريدة أو أحمد مجاهد”.

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