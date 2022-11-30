تسريب.. قرار هام من كولر بشأن إصابات لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن إصابات اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “عندي خبر أعتقد أنه متسرّب من النادي الأهلي بشأن قرار كولر تجاه الإصابات العضلية للاعبين".

وتابع: “مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر اتباع سياسة التدوير مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “المدرب كولر قرر التدوير بسبب وجود إصابات عضلية، رغم أن الفريق لم يخض سوى عدد قليل من المباريات”.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، قد نجح في الفوز على نظيره المقاولون العرب، بركلات الترجيح، في ربع نهائي كأس مصر.