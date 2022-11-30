بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

فاجأ مسئولو نادي بيراميدز، نظائرهم في النادي الأهلي، بشأن بيع أسامة جلال، مدافع الفريق السماوي، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “النادي الأهلي طلب ضم أسامة جلال من بيراميدز خلال الفترة القادمة”.

وتابع: “بيراميدز قام برد بايخ فيه إسقاط، وطالب بضم أكرم توفيق من الأهلي، لبيع أسامة جلال للقلعة الحمراء”.

بيراميدز يُفاجئ الأهلي

واختتم: “رد بيراميدز على النادي الأهلي مدهش حقيقي، وأراه تعجيزياً لأن أكرم توفيق أفضل باك رايت في مصر، والذي يأتي معناها أنك مش عايز تبيع أسامة جلال”.