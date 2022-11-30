إجراء صادم.. تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك خاطب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الحصول على الغرامة المالية كاملة من محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك يجهز لمخاطبة المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بتحمل كهربا بمفرده قيمة الغرامة الموقعة عليه والتي تصل لـ60 مليون جنيه بعد إفلاس نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي".

وأضاف، أن الزمالك سيضع في خطابه تعرّضه لأضرار بسبب تأخر الحصول على قيمة الغرامة ورفضه دفع اللاعب جزءًا من الغرامة والمطالبة بتحمله بمفرده قيمة الغرامة.

تحرك الزمالك

وواصل: "إدارة الزمالك تواصلت مع المحامي الخاص بالنادي والذي طالبهم بالإسراع في إرسال الخطاب والتأكيد على الأضرار التي تعرض لها النادي من أثر تأخر الحصول على المستحقات".

وأكمل: "الزمالك بدأ يتحرك للحصول على حقوقه المالية، وأي طرف من حقه التحرّك للحصول على مستحقاته بالطرق القانونية".