تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

علّق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه “زملكاوي” على قناة الزمالك: “طارق السيد طلع قال إمام عاشور الأهلي بيفاوضه بقوة ولكن لسه موقعش رسمي، مع احترامي له كان لاعب مميز طبعاً، يا جماعة لو عايزين نعمل بروباجندا منقعدش نضحك على الناس”.

وتابع: “إمام عاشور زملكاوي أكتر مني، وعيلته كلها زملكاوية، واللاعب عقده فاضل له سنتين، وبعدين اللاعب دا ياما عانى من النادي الأهلي وبعض الجماهير والكلام اللي اتقال عليه والتعليقات السيئة اللي اتقالت عليه”.

رد خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

واختتم: “على مدار الفترات الماضية، كان كل شوية يطلعوا فقاعات وقالوا أشرف بن شرقي وساسي وزيزو في الأهلي، وأخيرًا إمام عاشور في حاجات بتتقال ملهاش دعوة بالمنطق على الإطلاق”.

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