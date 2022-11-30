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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. منتخب المكسيك يطلب تناول «الكبسة والجريش» لاكتساب قوة السعودية

صدى البلد

قال الصحفي السعودي أسامة النعيمة، إن منتخب المكسيك، طلب تناول وجبتي «الكبسة والجريش» بداعي أنها هي السبب في منح منتخب السعودية، الحماس والقوة، أمام الأرجنتين وبولندا، في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وأضاف النعيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البعثة المكسيكية تناولت وجبتي الكبسة والجريش بالفعل، على أمل الحصول على القوة التي ظهر بها منتخب السعودية.

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ملامح تشكيل منتخب السعودية

وأشار إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد، يتحفظ كثيرًا على الكشف عن تشكيل منتخب السعودية، إلا أن الملامح تبدو بالاستعانة بسلطان الغنام في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد البريك على أن يلعب سعود عبد الحميد في الجبهة اليسرى.

السعودية المكسيك الكبسة الأرجنتين بولندا

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