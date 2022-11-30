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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم

صدى البلد

أطلق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، العديد من التصريحات النارية، عقب وداع فريقه لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتتخب إيران بطولة كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام أمريكا بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها صحيفة “A BOLA” البرتغالية: “نحن نعيش في عالم مليء بالحماقات والهراء والأكاذيب”.

وأضاف كيروش: “كل شيء مباح، أي شخص، بناءً على أي معلومات أو مصدر مجهول، على أي حال أنا لست محترفًا في الصحافة، ستعرف أفضل مني، في غضون ساعتين تصبح البلاهة حقيقة، وهذا أمر مؤسف، لكن علينا أن نتعلم منه”.

وأكمل كيروش: “بفضل العمل والاتحاد والمحادثات التي أجريناها، فهم اللاعبون شيئًا فشيئًا وعادوا إلى جذورهم، لقد فهموا من هم، ومن يلاعبون، ولأي مهمة لديهم عندما يرتدون قميص إيران، أنا فخور جدًا بأنهم قدموا هذا الرد في الميدان وشرفوا منتخب بلدهم”.

كيروش: الحلم انتهى

واختتم كيروش في تصريحات نقلتها “ذا أتليتك” البريطانية: “الحلم انتهى بهذه النتيجة، حاولنا خلق فرصا كافية، كانت أخطر مما صنعها أمريكا في الشوط الأول، لكن للأسف كرة القدم دائماً تعاقب الفريق الذي لايُسجل”.

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