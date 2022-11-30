رد فعل بايدن بعد فوز منتخب أمريكا على إيران .. شاهد

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفوز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال بايدن أمام عدد من حضور مؤتمر أقامه في مصنع لأشباه الموصلات في ولاية ميتشيغن "الله يحبهم، إنها لعبة كبيرة".

وتم إبلاغ بايدن بالنتيجة بعد انتهاء كلمته، ليصر على العودة إلى المنصة وإبلاغ الحاضرين بالنتيجة، حسبما يظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Heh. President Biden exits the stage post speech, is told that the US beat Iran at the World Cup and decides to go back on stage to tell the crowd.pic.twitter.com/O7CIhiRtOR — Daniel Sugarman (@Daniel_Sugarman) November 29, 2022

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه اتصل بالمدرب واللاعبين قبل المباراة، لتقديم التشجيع إليهم.

وقال بايدن "يا لها من مباراة.. لقد فعلوها.. عندما تحدثت إلى المدرب واللاعبين، قلت لهم يمكنكم القيام بذلك، ولقد فعلوها، إن الله يحبهم، أعتقدت أنكم قد ترغبون في الاستماع".

وأقصى المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني من تصفيات كأس العالم في الدوحة بعد فوزه بمباراة حاسمة بهدف مقابل لا شيء.