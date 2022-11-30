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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرية متطوعة بتنظيم بطولة كأس العالم فى قطر: أصبحت عضوا تنظيميا فى الفيفا

كأس العالم فى قطر
كأس العالم فى قطر

قالت أسماء ناجح، إحدي منظمات بطولة كأس العالم فى قطر، إن رحلتها مع التطوع بدأت فى عام 2014 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكان يقيم فى قطر، ثم توالت تطوعها فى بطولات سواء كانت محلية أو دولية خارج أو داخل قطر، حتي أصبحت عضو تنظيمي فى الفيفا.

وأضافت "ناجح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي": "كان لي الحظ فى اني أقيم فى قطر وكانت بالفعل وقعت أنها ستكون الدولة المضيفة لكأس العالم، فكانت كل الأحداث الرياضية متوالية فى الدولة الموجودة فيها".

وتابعت: "كان لي النصيب لمصاحبة الوفد المصري فى وقت بطولات أخري، وكانت هناك بطولات رياضية كثيرة كتدريب للوصول لكأس العالم 2022".

أسماء ناجح إحدي منظمات بطولة كأس العالم كأس العالم فى قطر كأس العالم لكرة اليد قطر

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