مصرية متطوعة بتنظيم بطولة كأس العالم فى قطر: أصبحت عضوا تنظيميا فى الفيفا

قالت أسماء ناجح، إحدي منظمات بطولة كأس العالم فى قطر، إن رحلتها مع التطوع بدأت فى عام 2014 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكان يقيم فى قطر، ثم توالت تطوعها فى بطولات سواء كانت محلية أو دولية خارج أو داخل قطر، حتي أصبحت عضو تنظيمي فى الفيفا.

وأضافت "ناجح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي": "كان لي الحظ فى اني أقيم فى قطر وكانت بالفعل وقعت أنها ستكون الدولة المضيفة لكأس العالم، فكانت كل الأحداث الرياضية متوالية فى الدولة الموجودة فيها".

وتابعت: "كان لي النصيب لمصاحبة الوفد المصري فى وقت بطولات أخري، وكانت هناك بطولات رياضية كثيرة كتدريب للوصول لكأس العالم 2022".