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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر العامة تكشف تفاصيل أول مكتبة خضراء في سيوة

سيوة
سيوة

قال أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية لمكتبة مصر العامة، إنّ المكتبات الخضراء تلتزم بكل الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمباني الخاصة، حيث تعتمد على استخدام المواد البيئية، وتستخدم كل المواد الطبيعية غير الملوثة للبيئة.

وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح: "بالنسبة إلى مبنى مصر العامة بسيوة، فإنه مبنى تراثي جرى بناؤه عبر مواد طبيعية موجودة في البيئة، كما أن أسقف المكتبة مبنية بجريد النخل، وهي مادة طبيعية وغير ملوثة للبيئة".

وتابع منسق عام المكتبات الإقليمية لمكتبة مصر العامة، أنه جرى دهان المبنى والمباني الملحقة به بالطين حيث يتم دهان أغلب واجهات المباني بها، حيث إنه عبارة عن خليط من الملح والطين ويحافظ على هوية المدينة التراثية، إذ تعتبر محمية طبيعية في سيوة.

وحول الورش الذي ستنظمها المكتبة، فقد أكد، أن مدينة سيوة تتميز بالتراث القبلي واليدوي مثل الأشغال اليدوية والمشغولات الخاصة بالطبيعة، وهناك أماكن وقاعة خاصة بتدريب السيدات على كيفية تنفيذ المشغولات وتدريب الفتيات الصغيرة، إلى جانب توارث هذه المهنة منذ الصغر، حيث يتم من خلال الورش تنمية والحفاظ على التراث السيوي.

 كما يتم تنظيم ورش فنية مثل تعليم الرسم وتنمية المواهب واكتشاف الالأطفال الموهوبين، وهناك جزء خاص ببرامج الأشغال اليدوية مثل التطريز والخياطة، ويجرى تدريب الأطفال أيضا على المهارات التكنولوجية باستخدام 12 جهاز حاسوب.

المكتبات مكتبة مصر العامة مواهب هذا الصباح ورش فنية

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