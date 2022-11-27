معرض وسوق دائم لعرض وبيع المنتجات البيئية والتراثية بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموقع المقترح بوسط مدينة سيوة ،لإقامة معرض وسوق دائم لعرض وبيع المنتجات البيئية والتراثية السيوية والترويح والتسويق الجيد يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة .



ووجه لمجلس مدينة سيوة بالرفع المساحى للموقع والتنسيق مع مكتب استشارى مختض لوضع تصميم للموقع بما يتوافق مع التنسيق الحضارى لاستيعاب أكبر عدد من المحلات للعرض مع إتاحة الرؤيةمن جميع الجوانب كمنطقة تجارية لتحقيق أقصى استفادة والترويج الجيد للمنتجات المتميزة والتعريف بها ، مع تخصيص جزء كمعرض لشباب وفتيات سيوة في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للشباب والمرأة لتحقيق عائد اقتصادى لهم.