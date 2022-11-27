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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض وسوق دائم لعرض وبيع المنتجات البيئية والتراثية بسيوة

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد واحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   الموقع المقترح  بوسط مدينة سيوة ،لإقامة معرض وسوق دائم لعرض وبيع المنتجات البيئية والتراثية السيوية والترويح والتسويق الجيد يرافقه  محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة .

مطار وشبكات اتصالات وفيلم وثائقي.. خطة تطوير واحة سيوة لجذب الاستثمار

مصرع شاب انقلبت به سيارته على طريق سيوة الواحات


ووجه لمجلس مدينة سيوة بالرفع المساحى للموقع والتنسيق مع مكتب استشارى مختض  لوضع تصميم للموقع بما يتوافق مع التنسيق الحضارى لاستيعاب أكبر عدد من المحلات للعرض مع إتاحة الرؤيةمن جميع الجوانب كمنطقة تجارية  لتحقيق أقصى استفادة  والترويج  الجيد للمنتجات  المتميزة والتعريف بها ، مع تخصيص جزء كمعرض لشباب وفتيات سيوة  في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للشباب والمرأة لتحقيق عائد اقتصادى لهم.

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