الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، التي بدأ تنفيذها قبل أقل من خمس سنوات، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017، على مساحة قدرت للمرحلة الأولى منها بـ2063 فدانا.

ووصلت حاليا لنحو 2500 فدان، من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات قدرت بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

الرئيس يفتتح مدينة المنصورة الجديدة

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة حوالي 2063 فدان وتمثل المرحلة الأولى مساحة حوالي 40% من المساحة الإجمالية من المشروع ؛ وتضم المرحلة الأولى 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي عدد وحدات سكنية 139‪2؛ كما تضم المرحلة الأولى 196‪ عمارة من مشروع سكن مصر بإجمالي 4704 وحدة وتضامن المرحلة الأولى 113‪32 وحدة في مشروع جنة فضلا عن 2000 فيلا.

وفي تقرير عرضته قناة دي ام سي الفضائية أن المشروع يبلغ إجمالي عدد الوحدات في المدينة في المرحلة الأولى نحو 170‪00‪؛ وتتضمن المرحلة الأولى من مخطط المدينة توزيع الوحدات على هيئة مناطق سكنية؛ ومنطقة الفيلات على بعض خطوات من شاطئ المنصورة الجديدة

أما منطقة الأبراج السكنية فتقع ضمن نطاق مشروع زاهية بجانب الكورنيش منصورة الجديدة؛ كما ان مشاريع الإسكان بالمنصورة الجديدة اتخذت موقعا مباشر على الطريق الساحلي الدولي وجميع وحدات الإسكان المطروحة في المشروع كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق الأزمة.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها في سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة.

تربعت على عرش المدن الساحلية

ولم تلبث المنصورة الجديدة حديثًا إلا أن تربعت على عرش المدن الساحلية، الواقعة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالي؛ ساعدها على ذلك طبيعتها الجغرافية المتفاوتة بين المناطق الصحراوية ناحية الشاطئ، والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.

وبالنسبة للإسكان الفاخر، فتم الانتهاء من 2100 فيلا ما بين مُنفصلة ومتصلة وشبه متصلة، وتشمل 499 فيلا منفصلة و152 فيلا متصلة و498 فيلا شبه متصلة، بمساحات تبدأ من 240 إلى 540 مترا مربعا، وتم تسويق جزء منهم للمواطنين، كما أن جميع الفيلات كاملة التشطيبات الخارجية، على أن يتولى أعمال التشطيبات الداخلية للعملاء، لاختيار ما يتناسب معهم من ألوان.

كما تم تنفيذ مدرستين بعدد 42 فصلا، ومركز طبى و8 أسواق تجارية، كما تم بيع سوقين منهما بالمزاد العلني، وسيتم طرح الأسواق المتبقية للبيع تباعا بنظام المزاد العلني.

وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - مساحات خضراء - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

مشروعات تم تنفيذها بالمرحلة الأولى

كما تضمنت مدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، وتم تجهيز والتشغيل التجريبي لـ 40 ألف متر منها لخدمة المرحلة الأولى فور افتتاحها.

والخدمات داخل المرحلة الأولى من المدينة تضم مدرستين تعليم أساسي بالإضافة إلى مدرسة دولية، ومركز صحي ، و 8 أسواق ، وجامعة تعمل منذ سنة بالمدينة ، بالإضافة إلى مسجدين وكنيسة، كما تضم المرحلة الأولى شركات تطوير عقاري، وجامعات خاصة ، وجامعات أهلية ، فضلا عن تميز المدينة بـأنها تقع على مساحة 15 ألف كيلو على البحر المتوسط ، وتحظى المرحلة الأولى بطول 4 كيلو مترا و200 متر ، وتم الانتهاء منهم ، ويضم كافتريات لاستقبال الزوار .

ولم يغفل المسئولين الجانب الترفيهى بـ مدينة المنصورة فتم الانتهاء من المرحلة الاولى من الممشى الترفيهى والذى يعد متنزهاً مجانياً لأهالى المدينة، بالإضافة إلى حرم الطريق الدولى، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الأمنى وجارى تنفيذ قسم شرطة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس ياسر عبد الحليم ، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة ، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد للافتتاح في أي توقيت .

الهدف من إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

وتابع المهندس ياسر عبد الحليم ، خلال تصريحات إعلامية سابقة له، أن مدينة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 7300 فدان ، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 2063 فدان ، منوها أن المرحلة الأولى تتضمن كافة أنواع الإسكان الاجتماعي بعدد 58 عمارة بعدد وحدات 1392 وحدة ، أو مشروع سكن مصر الذي يبلغ عدد وحداته 4704 عمارة ، فضلا عن الفلل ووحدات مشروع " جنه " ، بإجمالي عدد وحدات للمرحلة الأولى يبلغ 17 ألف وحدة .

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن الخدمات داخل المرحلة الأولى من المدينة تضم مدرستين ، ومركز صحي ، و 8 أسواق ، وجامعة تعمل منذ سنة بالمدينة .

وتقوم الدولة في هذا الإطار على تنفيذ أكثر من 30 مدينة من المدن الجديدة أو ما تعرف بمدن الجيل الرابع، وذلك استعدادا لدخول عصر المدن الذكية، وفقا لمعايير التكنولوجيا العالمية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المدن الذكية وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية.

وأكد الرئيس السيسي - خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (Cop26)، التي استضافتها مدينة جلاسكو الاسكتلندية نوفمبر الماضي، أن "الدولة المصرية تواصل العمل على إنشاء المزيد من المدن الذكية".

وتضم المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع: (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة -الإسكندرية الجديدة - المنصورة الجديدة - أسوان الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة - رشيد الجديدة - الغردقة الجديدة - مدينة رفح الجديدة، وغيرها من المدن).

وتعد مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها بقرار جمهوري في العام 2018، ويهدف من إنشائها: