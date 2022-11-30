أيمن بهجت قمر يعلق على إعادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة.. فيديو

قال الإعلامي شريف عامر، إن والد زوجته "حماه" فاروق بكري كان مدير تصوير مسرحية "سيدتي الجميلة" التي عرضت عام 1969، موضحا أن اسمه كان يكتب في التتر التليفزيوني في عرض تلك المسرحية المهمة.

ومن جانبه أضاف الشاعر أيمن بهجت قمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المستشار تركي ال الشيخ أتاح كل الإمكانيات لعرض مسرحية "سيدتي الجميلة" في موسم الرياض مرة أخرى.

وتابع أيمن بهجت قمر أن هذه ليست المرة الأولي التي تعاد فيها عرض مسرحية سيدتي الجميلة مرة أخرى، مشيرا إلى أن سمير خفاجة قام بإعادة عرضها بعد وفاة والده ولم يكن اسم والده موجودا عليها.