عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن بهجت قمر يعلق على إعادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة.. فيديو

مسرحية سيدتي الجميلة
مسرحية سيدتي الجميلة

قال الإعلامي شريف عامر، إن والد زوجته "حماه" فاروق بكري كان مدير تصوير مسرحية "سيدتي الجميلة" التي عرضت عام 1969، موضحا أن اسمه كان يكتب في التتر التليفزيوني في عرض تلك المسرحية المهمة.

txt

ابن فؤاد المهندس عن إعادة عرض "سيدتي الجميلة": لن نقارن شبلا بعملاق

txt

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

ومن جانبه أضاف الشاعر أيمن بهجت قمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المستشار تركي ال الشيخ أتاح كل الإمكانيات لعرض مسرحية "سيدتي الجميلة" في موسم الرياض مرة أخرى.

وتابع أيمن بهجت قمر أن هذه ليست المرة الأولي التي تعاد فيها عرض مسرحية سيدتي الجميلة مرة أخرى، مشيرا إلى أن سمير خفاجة قام بإعادة عرضها بعد وفاة والده ولم يكن اسم والده موجودا عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين: ندرس إنشاء مجمع كبير لصناعة الأطراف والأجهزة المساعدة.. فيديو

عبدالمجيد محمود : إطلاق اسمي على محور بالمقطم تكريم من الرئيس السيسي للقضاء

نقيب القراء: عبدالباسط عبدالصمد كان لا يشعر بمن حوله حين يتلو القرآن| فيديو

يستطيع صاحبها آداء العمرة.. محمود الرفاعي: إتاحة الدعوة الشخصية لزيارة السعودية ..فيديو

هبة السيد: حملة "زي أي مرض" تهدف لتوفير المعلومات عن مرض الإيدز..فيديو

محلل سياسي: لقاء بايدن بماكرون لإذابة الجليد بين البلدين .. فيديو

لأول مرة.. الفيفا يعلن اختيار 3 حكام نساء لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا

خبير: مساعدات أمريكا لأوكرانيا تغير مسار الحرب .. فيديو

ترشيحاتنا

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : أزمة صحية

والد الفنانة أنغام: خرجت من المستشفى وتحتاج إلى الراحة .. فيديو

أخبار الرياضة| أسماء مدوية تغيب عن الزمالك أمام المصري.. وعقوبة قاسية ضد نجم الأهلي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 ديسمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

لماذا تعارض فرنسا إجراءات بايدن الاقتصادية الجديدة؟

ساعدوا أوكرانيا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

مش هيجي على بالك.. عنصر غير متوقع يحارب القلق والاكتئاب والقولون العصبي

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ