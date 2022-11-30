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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة للراحل فؤاد المهندس وشويكار بأنه انتحار فني.

 

رأى ماجدة خيرالله فى إعادة سيدتي الجميلة



وكتبت ماجدة خيرالله على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: رغم اني لا أحب المصادرة علي أي تجربه فنيه ،  مهما كانت غرابتها، أو كونها  تحمل عوامل فشلها ، ولكن أن يفكر أحمد السقا باعاده شخصيه فؤاد المهندس في  المسرحيه  الخالده سيدتي الجميله ، فهذا نوع من الانتحار الفني،ولسنا في حاجه لانتظار النتائج.

وتابعت خيرالله:  أما أن تقوم ريم مصطفي بتقديم شخصيه صدفه بعطشجي التي قدمتها كتله المواهب شويكار، فهي جرأه تقترب من الوقاحه.

تفاصيل مسرحية سيدتي الجميلة



ويستعد صناع عمل مسرحية سيدتي الجميلة ، لعرضها ضمن موسم الرياض في دولة السعودية ، حيث حظي العمل باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لهذا العمل لكونه واحد من أهم الأعمال المسرحية فى تاريخ المسرح المصري.
 

 

مسرحية “سيدتي الحميلة” تدور أحداثها حول كمال  الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

 

 مسرحية "سيدتى الجميلة" تعد أحد روائع الكاتب المسرحى برنارد شو وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام.

 

 مسرحية سيدتي الجميلة قدمت عام 1969 وتم تصويرها تليفزيونيا ، وقام ببطولتها كل من شويكار وفؤاد المهندس. وقام الفنان أيمن بهجت قمر بمهمة إعادة تقديمها برؤية عصرية، ويقوم ببطولتها الفنان أحمد السقا والفنانه ريم مصطفي ومحمد عبد الرحمن وعلاء مرسي .

الناقدة الفنية ماجدة خيرالله إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة مسرحية سيدتي الجميلة احمد السقا ريم مصطفي

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