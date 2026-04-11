الفرح تحول لمأتم.. مصرع شاب دهسا أسفل عجلات ملاكي في زفة عروسين بطنطا

شهد الطريق الزراعي "طنطا - كفر الزيات" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب يدعي محمد الذهبي من أبناء قرية برما صدمته سيارة أثناء وقوفه على جانب طريق طنطا اسكندرية الزراعي مدخل قرية منية بيار اتجاه كفر الشوربجي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بمصرع شاب أثناء وقوفه على جانب الطريق صدمته سيارة ملاكي في زفة عروسين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية لمكان الحادث وتبين إصابة شاب بإصابات بالغة وجروح خطيرة كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.