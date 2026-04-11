وزير المالية : نتطلع لضم ١٠٠ ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا «هنكمل اللي بدأناه في الضرائب.. تسهيل وتبسيط وخفض للالتزامات والأعباء» خلال العام المالى المقبل مع تنفيذ الموازنة الجديدة، لافتًا إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

قال الوزير، في مؤتمر صحفي،: «شكرًا.. لثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه السريع والقوي في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ومعًا سننجح في الحزمة الثانية»، موضحًا أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪؜ من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، ونتطلع لضم ١٠٠ ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

أضاف أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، وبما يحقق نقلة فى جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم إطلاق كارت التميز الضريبى للممولين الملتزمين يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم.. ولابد أن يشعر الممول المميز بتقدير.