اهتمام دولة.. وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين
البابا تواضروس يبعث برسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة ترجمت لـ 22 لغة
على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.58 درجة يهز جنوب إيران
اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة
وزير المالية: رفع مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة إلى 30% والتعليم 20%
وزير المالية: نستهدف خفض الدين لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية 2026 يثير الجدل.. وأمهات مصر: الطلاب متوترين
قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين

محمد على

اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم السبت، إسرائيل بالفشل فيما يخص  انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها، وذلك بعد أن نددت إسرائيل به لتضخيمه "المعلومات " على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار زعيم سيول، غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليقاته على مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليق يزعم أنه يظهر جنوداً إسرائيليين يعذبون ويدفعون "طفلاً فلسطينياً" من على سطح مبنى.

وقال لي: "أحتاج إلى التحقق مما إذا كان هذا صحيحاً، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها".

في عام 2024 وصف البيت الأبيض اللقطات بأنها "مقلقة للغاية" وقال إنه طالب إسرائيل بتفسير وسط تكثيف عدوانها على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم السبت إن الحادث "تم التحقيق فيه ومعالجته".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لسبب غريب، اختار الرئيس لي جاي ميونج نبش قصة من عام 2024 ".

حاولت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نزع فتيل المواجهة المتصاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان أن منشور لي - الذي عقد مقارنات بين الانتهاكات الإسرائيلية والفظائع التاريخية ضد اليهود والكوريين - كان بمثابة دعوة إلى "حقوق الإنسان العالمية وليس رأياً في أي قضية محددة".

لكن يوم السبت أصدر لي رسالة أخرى حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً على مقال إخباري يفصّل رد الفعل الإسرائيلي العنيف على تصريحاته.

وقال: "من المؤسف أنك لم تفكر ولو لمرة واحدة في الانتقادات الموجهة من الناس حول العالم الذين يعانون ويكافحون بسبب الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بلا هوادة..عندما أشعر بالألم، يشعر الآخرون بهذا الألم بنفس العمق".

حافظت كوريا الجنوبية، حليفة أكبر داعم دولي لإسرائيل، الولايات المتحدة، بشكل عام على موقف متوازن تجاه الصراع في الشرق الأوسط، دون دعم أي طرف من أطراف النزاع.

