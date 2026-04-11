رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين

اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم السبت، إسرائيل بالفشل فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها، وذلك بعد أن نددت إسرائيل به لتضخيمه "المعلومات " على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار زعيم سيول، غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليقاته على مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليق يزعم أنه يظهر جنوداً إسرائيليين يعذبون ويدفعون "طفلاً فلسطينياً" من على سطح مبنى.

وقال لي: "أحتاج إلى التحقق مما إذا كان هذا صحيحاً، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها".

في عام 2024 وصف البيت الأبيض اللقطات بأنها "مقلقة للغاية" وقال إنه طالب إسرائيل بتفسير وسط تكثيف عدوانها على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم السبت إن الحادث "تم التحقيق فيه ومعالجته".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لسبب غريب، اختار الرئيس لي جاي ميونج نبش قصة من عام 2024 ".

حاولت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نزع فتيل المواجهة المتصاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان أن منشور لي - الذي عقد مقارنات بين الانتهاكات الإسرائيلية والفظائع التاريخية ضد اليهود والكوريين - كان بمثابة دعوة إلى "حقوق الإنسان العالمية وليس رأياً في أي قضية محددة".

لكن يوم السبت أصدر لي رسالة أخرى حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً على مقال إخباري يفصّل رد الفعل الإسرائيلي العنيف على تصريحاته.

وقال: "من المؤسف أنك لم تفكر ولو لمرة واحدة في الانتقادات الموجهة من الناس حول العالم الذين يعانون ويكافحون بسبب الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بلا هوادة..عندما أشعر بالألم، يشعر الآخرون بهذا الألم بنفس العمق".

حافظت كوريا الجنوبية، حليفة أكبر داعم دولي لإسرائيل، الولايات المتحدة، بشكل عام على موقف متوازن تجاه الصراع في الشرق الأوسط، دون دعم أي طرف من أطراف النزاع.