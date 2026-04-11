إنقاذ اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الأوروبي يضخ 5 مليارات يورو بسبب تداعيات الحرب
اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية
بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟
سي إن إن: الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز
رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده
وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب أفريقيا التطورات في لبنان وغزة وخفض التصعيد
كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه
الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
وزير المالية لـ«صدى البلد»: 45 مليار جنيه مخصصات تمويل محطة الضبعة النووية بالموازنة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هدوء نسبي يسيطر على أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية

ولاء عبد الكريم

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، وسط توازن بين حجم المعروض والطلب من جانب المستهلكين، واستمرار متابعة حركة الأسعار بشكل يومي من قبل التجار والموزعين.
 

وتتنوع أسعار الطيور بين الدواجن البيضاء والساسو والبلدي، إلى جانب منتجات الدواجن المختلفة، مع اختلافات طفيفة بين المناطق والأسواق بحسب تكاليف النقل ومصروفات التربية.
 

أسعار الدواجن اليوم:
 

الدواجن البيضاء: 83 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو: 105 جنيهات للكيلو
الدواجن البلدي: 120 جنيهًا للكيلو
أمهات أبيض: 75 جنيهًا للكيلو
أمهات ساسو: 92 جنيهًا للكيلو
البانيه: 165 جنيهًا للكيلو
الوراك: 98 جنيهًا للكيلو
الأجنحة: 70 جنيهًا للكيلو
الكبد والقوانص: 90 جنيهًا للكيلو
الشيش طاووق: 160 جنيهًا للكيلو
 

أسعار أجزاء ومنتجات الدواجن:
 

صدور دجاج: 155 جنيهًا للكيلو
دبابيس: 130 جنيهًا للكيلو
فراخ مقطعة (كيلو كامل): 100 جنيهًا
أسعار الطيور الأخرى:
الحمام: 180 جنيهًا للزوج
البط: 150 جنيهًا للكيلو
الأوز: 160 جنيهًا للكيلو
الرومي: 170 جنيهًا للكيلو
السمان: 90 جنيهًا للزوج
 

أسعار البيض:


البيض الأبيض (كرتونة): 145 جنيهًا
البيض الأحمر (كرتونة): 150 جنيهًا
البيض البلدي (كرتونة): 165 جنيهًا
 

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق خلال الفترة الحالية، مع استمرار اعتماد الأسعار على حجم المعروض من المزارع المحلية وتكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب الطلب الاستهلاكي الذي يشهد تذبذبًا محدودًا.
ويؤكد تجار أن السوق يتحرك بشكل يومي وفقًا لعوامل العرض والطلب، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ تغييرات في مدخلات الإنتاج أو تكاليف الأعلاف.

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ضبط 300 مخالفة في حملات متفرقة للتموين ببني سويف.. خلال أسبوع

بالمجان.. فحص وعلاج 1422 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

استقبال السفينة MSC VALENCE بمحطة حاويات دمياط وتداول (4424) حاوية (تفريغ وشحن)

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

