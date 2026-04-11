هدوء نسبي يسيطر على أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، وسط توازن بين حجم المعروض والطلب من جانب المستهلكين، واستمرار متابعة حركة الأسعار بشكل يومي من قبل التجار والموزعين.



وتتنوع أسعار الطيور بين الدواجن البيضاء والساسو والبلدي، إلى جانب منتجات الدواجن المختلفة، مع اختلافات طفيفة بين المناطق والأسواق بحسب تكاليف النقل ومصروفات التربية.



أسعار الدواجن اليوم:



الدواجن البيضاء: 83 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو: 105 جنيهات للكيلو

الدواجن البلدي: 120 جنيهًا للكيلو

أمهات أبيض: 75 جنيهًا للكيلو

أمهات ساسو: 92 جنيهًا للكيلو

البانيه: 165 جنيهًا للكيلو

الوراك: 98 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 70 جنيهًا للكيلو

الكبد والقوانص: 90 جنيهًا للكيلو

الشيش طاووق: 160 جنيهًا للكيلو



أسعار أجزاء ومنتجات الدواجن:



صدور دجاج: 155 جنيهًا للكيلو

دبابيس: 130 جنيهًا للكيلو

فراخ مقطعة (كيلو كامل): 100 جنيهًا

أسعار الطيور الأخرى:

الحمام: 180 جنيهًا للزوج

البط: 150 جنيهًا للكيلو

الأوز: 160 جنيهًا للكيلو

الرومي: 170 جنيهًا للكيلو

السمان: 90 جنيهًا للزوج



أسعار البيض:



البيض الأبيض (كرتونة): 145 جنيهًا

البيض الأحمر (كرتونة): 150 جنيهًا

البيض البلدي (كرتونة): 165 جنيهًا



ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق خلال الفترة الحالية، مع استمرار اعتماد الأسعار على حجم المعروض من المزارع المحلية وتكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب الطلب الاستهلاكي الذي يشهد تذبذبًا محدودًا.

ويؤكد تجار أن السوق يتحرك بشكل يومي وفقًا لعوامل العرض والطلب، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ تغييرات في مدخلات الإنتاج أو تكاليف الأعلاف.