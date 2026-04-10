نزل 80 .. الجنيه الذهب يتراجع لـ 57.52 ألف جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا طفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 10-4-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب 80 جنيهًا من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 57.52 ألف جنيه للشراء و57.12 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب ما يقارب 10 جنيهات قبل ساعات على انتهاء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب 7190 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8217 جنيهًا للشراء و8160 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7532 جنيهًا للشراء و7480 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7190 جنيهًا للشراء و7140 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6162 جنيهًا للشراء و6120 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4762 دولارا للشراء و 4761 دولارا للبيع.