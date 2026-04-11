وزير المالية: ٤ تريليونات جنيه الإيرادات العامة والمصروفات ٥,١ تريليون جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة.

ولفت إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.

وأوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى المقبل تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٢٧,٦٪؜ ، بينما المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣,٢٪.