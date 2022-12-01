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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

حرصت المذيعة ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا حديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز التصميم بأنه مزين بالريش الأسود ومصنوع من القماش الأسود اللامع بالكامل.
قد حمل فستان ريا أبي واشد توقيع taller marmo، ١٣,٠٧٠ ريال سعودي أي ما يقرب من ٨٠ ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ريا أبي راشد 

تزينت ريا أبي راشد بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها و جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة أيضا.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

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