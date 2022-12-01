عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ترسيب الطمي.. خطر جديد يعجل بانهيار سد النهضة الإثيوبي| ماذا يحدث؟

سد النهضة
سد النهضة

لا يتوقف الحديث عن المشكلات التي يواجهها “مشروع سد النهضة”، منذ عملت إثيوبيا على إنشائه في أبريل عام 2011.

مشروع سد النهضة 

أسباب تعرض سد النهضة للانهيار

يتم الحديث من حين لآخر عن الأزمات التي قد تعصف بالمشروع وتؤدي إلى انهيار السد في فترة قريبة، وقد سبق وتم الحديث عن الأرض التي يقام عليها السد وهي أرض شديدة التحلل والتشقق.

بالإضافة إلى أن إثيوبيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في شدة انجراف التربة والإطماء، هذا بجانب أن مياه النيل الأزرق تجري في انحدارات شديدة من 1800م عند بحيرة تانا إلى 500م عند سد النهضة، وتصب المياه بغزارة في فترة “يوليو- أغسطس - سبتمبر”، ويصل متوسط الصرف اليومي في أغسطس إلى 600 مليون متر مكعب، ما يشكل فيضانات كبيرة.

ولا توجد أراضٍ مسطحة حول سد النهضة أو البحيرة للزراعة المروية، وأن السد المكمل ركامي وطوله 5 كم ومقوس، بحيث توجد جهة مقعرة في اتجاه البحيرة، ما يسبب ضعفه، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.

جدير بالذكر أن إثيوبيا أكثر الدول الأفريقية من حيث النشاط الزلزالي، حيث شهدت 8 زلازل في السنوات الخمس الأخيرة تراوحت شدتها بين 4 و5.2 درجة على مقياس ريختر.

سد النهضة 

ظاهرة خطيرة تعجل بعمر السد 

ومؤخرا، أثار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الجدل حول مشروع سد النهضة، وكتب منشورا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: “إثيوبيا الأولى عالميا في ترسيب الطمى، ما يعجل بالعمر الافتراضي لسد النهضة”.

وأضاف: "تتكون الهضبة الإثيوبية من جبال بركانية بازلتية تكونت في العصور الجيولوجية القديمة نتيجة وجود الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم إثيوبيا نصفين، وترتفع الجبال إلى أكثر من 4620 مترًا فوق سطح البحر”.

وتابع: "كما تكون نظامًا مطريًّا فريدًا، حيث تسقط الأمطار بغزارة في موسم قصير من يوليو إلى سبتمبر مندفعة من أعلى الجبال، وتعمل بشدة على تعرية الصخور البازلتية التي تتكون من أضعف المعادن (أولوفين وبيروكسين) وأغناها من العناصر الكيميائية (سيليكون - صوديوم - بوتاسيوم - كالسيوم - حديد - ماغنسيوم - منجنيز) الضرورية للنباتات، ولذا فإن البازلت يكون أخصب الأراضي الزراعية، وتكونت حوالي %95 من التربة الزراعية في السودان ومصر من الرواسب الإثيوبية”.

وأوضح أن جميع الأنهار التي تنبع من إثيوبيا تتميز بكمية طمي هائلة تصل في حوض النيل الأزرق إلى حوالي 200 مليون م3/سنة، ولهذا سمي “الأزرق”، وعند انتهاء اكتمال سد النهضة فإن السعة التخزينية سوف تقل تدريجيًّا كل 5 سنوات بمقدار مليار م3 واحد نتيجة ترسيب الطمي، وسوف يتوقف التوربينان الحاليان (عند مستوى منخفض 565 م) بعد حوالى 17 عامًا، ثم باقي التوربينات (عند مستوى 595 م) بعد 70 عامًا وهو العمر الافتراضي للسد طبقًا للظروف الحالية.

ولفت إلى أنه لم يحدث انهيار قبل ذلك نتيجة العوامل الجيولوجية المختلفة، منها العمر الافتراضي للسد العالي الذي قدر بـ 500 سنة، وبعد مرور أكثر من 51 سنة على إنشائه ازداد عمره إلى أكثر من 550 سنة نتيجة ترسيب معظم الطمي في السدود السودانية.

وأشار إلى أن الصور الفضائية تظهر استمرار فيضان المياه أعلى الممر الأوسط بكمية تقدر بحوالي 50 مليون م3/يوم نتيجة توقف التوربينين، وغلق بوابتي التصريف، وسوف يتوقف تدفق المياه من أعلى في حالة تشغيل التوربينين أو أحدهما بكفاءة (تصريف 50 - 100 مليون م3/يوم) أو فتح إحدى بوابتي التصريف.

الدكتور عباس شراقي 
سد النهضة اثيوبيا مشروع سد النهضة السودان السودان ومصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في محلات الصياغة.. فيديو

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتقديم المساعدة الفنية لحل ملف سد النهضة

الرئيس السيسي: لأمريكا دور مهم ومؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة

الرئيس لـ بيلوسي: موقفنا مصر ثابت بشأن سد النهضة وضرورة الوصول لاتفاق ملزم

أبو العينين يستحث الدور الأمريكي في قضية سد النهضة: الولايات المتحدة لديها مفتاح حل الأزمة.. والاتفاقيات تفرض حقوقًا تاريخية على أثيوبيا

ترشيحاتنا

قرينة ملك البحرين: المرأة تبوأت مكانة متقدمة في المناصب القيادية

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مش مجرد شكل حلو..السيسي: حققنا في المدن الجديدة متطلبات متعددة منها حماية الشواطئ

"هياكل الدولة".. الرئيس السيسي يحذر المصريين من أمر كارثى

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

خضراء وصديقة للبيئة.. وزير الاسكان يوضح مزايا مدينة المنصورة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تشير للإصابة بأخطر أنواع السرطان

5 أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي.. احترس من تسخينها فى الميكروويف

في اليوم العالمي لـ الإيدز|عادات خاطئة منتشرة تعرضك له فلا تستخف بها

هتجبلك كوابيس .. أطعمة احذر تناولها قبل النوم

فيديو

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ