تشويه بصري.. وزير الإسكان يعلق على حالة أحد الشوارع في المنصورة

تشويه بصري

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عندما تم الاهتمام بالشكل العمراني، حدث هناك تشوه في البيئة العمرانية، وظهر الزحام و المشكلات.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن السكن جاء من السكن و الهدوء، ولكن فى حالتنا تحول السكن لـ مكان لـ المصانع و العيادات و كل شئ يصبح غير مسكن.

وعرض وزير الإسكان صورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا، وهى حقيقة، و الصورة بها عيادات كثيرة فى شارع سكني بالمنصورة.

و غضب الوزير من الصورة، وقال :" لا يمكن أن يكون هذا مسكن، وهذا تجاوز لكل القيم الإنسانية و للعمران، وتشويه بصري، و ذلك سعيًا للقيم المادية لبعض الأفراد".