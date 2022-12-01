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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الإيرادات النفطية لشهر نوفمبر بلغت أكثر من 8 مليارات دولار

نقط العراق
نقط العراق

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إيرادات البلاد النفطية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، موضحةً أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولاراً.
 


وأفادت في بيان بأنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حوالي 99.8 مليون برميل بإيرادات بلغت 8.2 مليار دولار".
 


وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 97.2 مليون برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2.3 مليون برميل.

وأظهرت أيضاً أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3.3 مليون برميل في اليوم.

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