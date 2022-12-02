إيمي سمير غانم تتألق برفقة ريم مصطفى

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم برفقة ريم مصطفي و علقت قائلة : ذكريات.



وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم.

عرض فيلم تحت تهديد السلاح في المانيا تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطوله النجم حسن الرداد ومي عمر و شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن .