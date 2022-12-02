4 أمراض خطيرة تسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وفشل القلب

انخفاض حرارة الجسم هو حالة طبية طارئة تحدث عندما يفقد جسمك الحرارة بشكل أسرع من قدرته على إنتاج الحرارة ، مما يتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير، تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 98.6 فهرنهايت (37 درجة مئوية)، يحدث انخفاض حرارة الجسم (hi-poe-THUR-me-uh) عندما تنخفض درجة حرارة جسمك عن 95 فهرنهايت (35 درجة مئوية).

عندما تنخفض درجة حرارة الجسم ، لا يستطيع القلب والجهاز العصبي والأعضاء الأخرى العمل بشكل طبيعي، إذا تُرك انخفاض حرارة الجسم دون علاج ، فقد يؤدي إلى فشل كامل في القلب والجهاز التنفسي وإلى الوفاة في النهاية.



غالبًا ما يحدث انخفاض حرارة الجسم نتيجة التعرض للطقس البارد أو الغمر في الماء البارد، العلاجات الأولية لانخفاض حرارة الجسم هي طرق لإعادة تدفئة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية.



أسباب انخفاض درجات الحرارة



يحدث انخفاض حرارة الجسم عندما يفقد الجسم الحرارة أسرع مما ينتجها، أكثر أسباب انخفاض حرارة الجسم شيوعًا هي التعرض لظروف الطقس البارد أو الماء البارد، لكن التعرض المطول لأي بيئة أكثر برودة من جسمك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم إذا لم ترتدي ملابس مناسبة أو لا تستطيع التحكم في الظروف.

تشمل الحالات المحددة التي تؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم ما يلي:

ارتداء ملابس غير دافئة بما يكفي لظروف الطقس

البقاء في البرد لفترة طويلة

عدم القدرة على الخروج من الملابس المبللة أو الانتقال إلى مكان دافئ وجاف

السقوط في الماء ، كما في حادث قارب

العيش في منزل شديد البرودة ، إما بسبب سوء التدفئة أو بسبب كثرة التكييف

أمراض سببا في إنخفاض درجات الحرارة

تؤثر بعض الاضطرابات الصحية على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارة الجسم، ومن الأمثلة على ذلك قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ، وسوء التغذية أو فقدان الشهية العصبي ، والسكري ، والسكتة الدماغية ، والتهاب المفاصل الحاد ، ومرض باركنسون ، والصدمات ، وإصابات الحبل الشوكي.

المصدر: mayoclinic