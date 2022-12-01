عشان متتخنش تاني.. نصائح تساعد على تثبيت الوزن بعد الدايت

تثبيت الوزن بعد التخسيس هو حلم كل فتاة أو سيدة أو حتى رجل بعد النجاح في فقدان الوزن، وذلك حتى لا يفشل الدايت ويعودوا لما كانوا عليه قبل البدء في الدايت وفقدان الوزن، ولذلك يجب المعرفة وبعناية كيفية تثبيت الوزن بعد التخسيس بشكل صحيح.

قالت الدكتورة مها سالم أخصائية التغذية العلاجية ، إن تثبيت الوزن هو الاحتفاظ بكميات صغيرة من الوجبات وتعويد الجسم على العادات الغذائية الصحيحة التى يجب اتباعها أثناء الحمية الغذائية على أن تكون كمية السعرات الحرارية المتناولة فى اليوم تساوى كمية السعرات الحرارية المفقودة من الجسم.

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن تثبيت الوزن يكون بأن يصبح لديك نمط حياة مختلف لتناول الطعام، فلا يوجد حل سحرى تتناول خلاله كل الأطعمة غير الصحية بكميات كبيرة بدون زيادة الوزن.

قدمت الدكتورة مها سالم نصائح تساعد على تثبيت الوزن فى الرجيم وهى تناول حوالى 8 أكواب من الماء يوميًا لزيادة معدل حرق الدهون مع تقليل الشعور بالجوع وتنظيف الجسم من السموم، وتناول الطعام الصحى والمتوازن الغنى بالعناصر الغذائية وقليل الدهون والسعرات الحرارية ومنه: الخضراوات والفواكه، التى تساعدك على الشعور بالشبع.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية تقسيم الوجبات اليومية فبدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة يمكننا أن نضيف وجبتين خفيفتين بين الوجبات لزيادة الإحساس بالشبع، كما يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الزيوت المهدرجة والسمن النباتى، واستبدلها بالدهون الصحية مثل: المكسرات وزيت الزيتون.

تابعت تجنب السكريات قدر الإمكان ويمكن شرب العصائر والمشروبات بدون إضافة سكر لذا يجب بعد الانتهاء من الرجيم أن تستمري فى تناول المشروبات والعصائر دون تحلية أو بأقل كمية ممكنة من السكر، كما يجب الاستمرار فى مراقبة وزنك باستمرار، من خلال وزن الجسم مرة واحدة أسبوعيًا بدون مبالغة.