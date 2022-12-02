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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل وبعد المكياج.. صور تكشف عن عروسة نجل الشيف حسن| شاهد

عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن

حرصت خبيرة التجميل روز ألفريد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة عروسة نجل الشيف حسن.

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ظهرت تبارك عروسة نجل الشيف حسن في الصور بإطلالة أنيقة خلال استعدادها و تجهيزها لحفل الزفاف، حيث ارتدت بنطلون و روب باللون الأبيض المصنوع من القماش الستان.


تألقت عروسة نجل الشيف حسن بتاج أنيق مع طرحة الزفاف، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة من أنامل مصفف الشعر ألفريد مما منحها طلة مميزة.


كما وضعت لها خبيرة التجميل روز ألفريد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الراقية التي كشفت عن جمال ملامحها.

عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
عروسة نجل الشيف حسن
الشيف حسن تبارك عروسة نجل الشيف حسن عروسة نجل الشيف حسن نجل الشيف حسن خبيرة التجميل روز ألفريد

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