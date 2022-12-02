افتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية الشبان المسلمين في المنيا.. صور

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، بافتتاح معرض السلع الغذائية الذي تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بمقر الجمعية بمدينة المنيا، اليوم الجمعة، بتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 30% على أن يقام المعرض في الجمعة الأولى من كل شهر بذات المكان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعية الشبان المسلمين، وعدد من التجار المشاركين بالمعرض.

نقل السكرتير العام، تحيات المحافظ، ودعمه لإقامة تلك المعارض التي تتماشي مع توجهات الدولة للتخفيف عن المواطنين وعرض السلع بأسعار تنافسية.

مشيراً الى الدور الهام الذي تقدمه الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني للمحافظة، وموجهاً بإقامة مثل تلك المعارض بشكل نصف شهري، وذلك نظراً لإقبال الموطنين الكبير على المعرض.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن المعرض يضم العديد من السلع، منها، اللحوم البلدية بسعر 140 جنيها مذبوحة بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيهات للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه.

افتتاح معرض للسلع الغذائية

افتتاح معرض للسلع الغذائية

افتتاح معرض للسلع الغذائية