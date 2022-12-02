بعد طرحها في مصر .. قائمة بأسعار سيارات BMW وميني كوبر

تعتبر شركة بي ام دبيلو الالمانية وميني كوبر الانجليزية، اثنان من اشهر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم تلك العلامات التجارية الفارهة باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، بعد الاعلان خلال الايام القليلة الماضية عن طرح العديد من الطرازات محليًا، مع اسعار تبدأ من 970 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار سيارات BMW و ميني كوبر في مصر.

اسعار سيارات BMW و ميني كوبر

اسعار سيارات ميني كوبر في مصر

تقدم السيارة ميني كانتري مان بقيمة سعرها 970 الف جنيه للفئة الاولى Orginal، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية Iconic نحو مليون و 60 الف جنيه، أما عن النسخة ميني كانتري مان S فتقدم عبر نسخة واحدة من التجهيزات بسعر يبلغ مليون و298 ألف جنيه.

اسعار سيارات BMW و ميني كوبر

وتأتي السيارة ميني كوبر S 3DOORS بسعر يبدأ من مليون و95 ألف جنيه للفئة الاولى Iconic، و مليون و125 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم السيارة ميني كوبر 3 DOORS بسعر 790 الف جنيه للفئة الاولى، و 880 الف جنيه للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 920 الف جنيه.

اسعار سيارات BMW المقدمة في مصر

تأتي السيارة M8 كومبيتشن جران كوبيه بقيمة قدرها 6 مليون و650 ألف جنيه والتي تتراوح قوتها بين 530 و 625 حصانا، بينما يبلغ سعر السيارة M5 كومبتيشن نحو 5 مليون و600 ألف جنيه والتي تأتي بقوة قدرها 625 حصانا، أما عن النسخة M4 فتبدأ اسعارها من مليون و 900 الف جنيه وحتى 4 ميلون و 450 الف جنيه للفئة الثانية كومبتيشن، ويبلغ سعر السيارة بي ام دبليو M3 نحو مليون و850 ألف جنيه للفئة الاولى، و 4 ميلون جنيه و 400 الف للفئة الثانية.

اسعار سيارات BMW و ميني كوبر

وتقدم عائلة X بقيمة سعرية قدرها مليون و195 ألف جنيه للفئة الاولى من السيارة X1، بينما يصل سعر الفئة الاخيرة إلى مليون و575 ألف جنيه، وتقدم السيارة بي ام دبليو X2 بسعر مليون و225 ألف جنيه، و مليون و50 ألف جنيه للسيارة X3.

اسعار سيارات BMW و ميني كوبر

ويبلغ سعر السيارة BMW X5 نحو 3 ميلون و 350 الف جنيه بقوة 530 حصانا، و 3 ميلون و 700 الف جنيه للسيارة X6، بينما تأتي النسخة الكهربائية IX بسعر 2 مليون و 650 الف جنيه بقوة 326 حصانا، و 3 ميلون جنيه للفئة IX DRIVE50 بقوة 523 حصانا، بالاضافة إلى النسخة M3 والتي يقدر سعرها بـ 3 مليون و 850 الف جنيه بقوة 480 حصانا.