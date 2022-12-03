مظلومة.. وفاء مكي تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب ومنة شلبي

علقت الفنانة وفاء مكى، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، وقالت والله ما لى علاقة بالمطربين، مؤكدة أنها تعاطفت مع شيرين لآنها ست.

وأضافت وفاء مكي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لا تعلم أين الحقيقة، ولا تعلم هل ما نشر عن شيرين حقيقي، أم غير حقيقي.

ولفتت إلى أنها تعرضت لـ الظلم فترات كثيرة، ولا ترغب فى أن تظلم أحد، فمن الممكن أن تكون شيرين عبد الوهاب مظلومة.

كما علقت على أزمة الفنانة منة شلبي، وتفاصيل ضبطها بمواد مخدرة،، وقالت " هل منة بهذه الطيبة من أجل أن تشتري مواد مخدرة وتدخل بها المطار".

يذكر أن وفاء مكي سُجنت في ديسمبر 2001، بعدما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبتها 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإلزامها بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبد المجيد، وذلك بعد تعذيب الخادمتين واحتجازهما.

وأجرت آنذاك حوارا تليفزيونيا من داخل السجن وهي ترتدي البدلة البيضاء، ببرنامج "حديث المدينة" مع الإعلامي مفيد فوزي، وأكدت أنه يتم ابتزازها من أسرة الخادمات، موضحة أنها تقدمت بطعن على الحكم لكن تم رفضه، مضيفة: "مش حاسة بندم.. حاسة بظلم".

وخرجت بعد قضاء 3 سنوات في السجن عام 2004، لتتزوج مرة ثانية وتنجب ابنها "عمر" وتبتعد عن الأضواء.