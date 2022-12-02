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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب حبسك ثلاث سنوات.. وفاء مكي ترفض الرد

وفاء مكي
وفاء مكي

رفضت الفنانة وفاء مكي، الرد على سؤال حبسها لمدة ثلاث سنوات، وقالت :" كنت مظلومة، ولا أرغب الحديث فى هذا الموضوع".

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وأضافت وفاء مكي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي: "مش هتكلم عن حبسي، والكلام ده، وأن الله شاهد على كل شئ، وحقى عند الله".

ولفتت وفاء مكي إلى أن الحقيقة فى يوم من الأيام ستظهر، والله عالم، مضيفة أنها تعلمت أن الضربة التى لا تؤدي للوفاة تقوي، وأنها تعلمت من التجارب الماضية التى مرت بها.

وأشارت إلى أن الحياة صعبة، وأن حبسها، فترة ومرت، وأعربت عن رفضها للسوشيال ميديا قائلة: "الناس بتعمل ترند للماشية، والبعض يقوم بعمل ترندات سلبية".

 

وفاء مكى علامة استفهام مصعب العباسي الفن أخبر توك شو

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