يبدأ 20 سبتمبر .. تفاصيل العام الدراسي الجديد 2026 ومواعيد امتحاناته بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد 2026 سيبلغ 172 يومًا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الجديد 2026 سينقسم إلى 88 يومًا للفصل الدراسي الأول ، و84 يوما للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدةً تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل دراسي للمراجعة.
خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026
وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026 :
- يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
- مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
- عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026
- موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
- إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.