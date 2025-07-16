يبدأ 20 سبتمبر .. تفاصيل العام الدراسي الجديد 2026 ومواعيد امتحاناته بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد 2026 سيبلغ 172 يومًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الجديد 2026 سينقسم إلى 88 يومًا للفصل الدراسي الأول ، و84 يوما للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدةً تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل دراسي للمراجعة.

خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026 :