قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 في خلال ساعات
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
يبدأ 20 سبتمبر .. تفاصيل العام الدراسي الجديد 2026 ومواعيد امتحاناته بالمدارس
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مفاجأة.. بند في عقد بيع حمدي فتحي للوكرة يمنع انتقاله لبيراميدز دون الرجوع للأهلي
بيجهزوا لفرح ابن عمهم.. مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية في البحيرة| القصة الكاملة
أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك
تعدى على فتاتين بالتجمع.. عقوبات رادعة تواجه سائقا بتطبيق نقل شهير
أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.. روشتة من العلماء
5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة.. اغتنم ثوابها
مسؤول بالحزب الاشتراكى الألمانى : جريمة قتل رحمة عياط "متطرفة"
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يبدأ 20 سبتمبر .. تفاصيل العام الدراسي الجديد 2026 ومواعيد امتحاناته بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد 2026 سيبلغ 172 يومًا 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الجديد 2026 سينقسم إلى 88 يومًا للفصل الدراسي الأول ، و84 يوما للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدةً تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل دراسي للمراجعة.

خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات خريطة مواعيد الدراسة والامتحانات في العام الدراسي الجديد 2026 :

  •  يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2026 العام الدراسي التعليم الدراسة وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

احمد حسن

لاعب الأهلي ضمن المرشحين لخلافة حمدي فتحي في الوكرة.. أحمد حسن يكشف

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

تبان أختها مش بنتها.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم الشاطر

محمد منير

موعد وتفاصيل حفل محمد منير بمهرجان العلمين

سوزي الأردنية

سوزي الأردنية .. نجوم السوشيال يدعمون أمير كرارة في العرض الخاص لـ الشاطر | صور

بالصور

تحذير من الإفراط في مكملات الكركم.. أمريكية تصاب بأعراض خطيرة بعد اتباع نصيحة على السوشيال ميديا

الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات
الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات
الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد