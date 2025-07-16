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ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
آية التيجي

تبحث النساء عن بشرة أكثر إشراقًا ونضارة دون اللجوء للكريمات الكيميائية، وهناك وصفات طبيعية فعالة وآمنة، تمنحك تفتيحًا ملحوظًا في وقت قياسي عند استخدامها بانتظام.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

وهناك وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة وبنتائج مضمونة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ ماسك الكركم والزبادي لإشراقة فورية:

الكركم غني بمضادات الالتهاب ويقلل التصبغات بفضل مادة الكركمين.

الطريقة: اخلطي ملعقة زبادي مع رشة كركم وقطرات ليمون، ضعيه 15 دقيقة واشطفي بماء فاتر.

ـ خليط العسل وعصير الليمون للبقع الداكنة:

الليمون يفتح البشرة والعسل يرطبها ويمنع التهيج.

الطريقة: امزجي ملعقة عسل مع عصير نصف ليمونة، ضعيه 10 دقائق ثم اغسليه.
ولا يُستخدم قبل التعرض للشمس أو على البشرة الحساسة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

ـ قناع الخيار وجل الألوفيرا للتهدئة والتفتيح:

الخيار يُنعش البشرة، والصبار يُساعد في تجديد خلاياها.

الطريقة: اهرسي نصف خيارة مع ملعقة جل ألوفيرا، ضعيه 20 دقيقة ثم اغسلي بماء بارد.

ـ الحليب وماء الورد لتفتيح لطيف للبشرة الباهتة:

حمض اللاكتيك في الحليب يزيل الخلايا الميتة ويُنعّم البشرة.

الطريقة: امسحي وجهك بقطنة مبللة بالحليب وماء الورد، واتركيه 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

ـ دقيق الأرز والعسل لتفتيح وتقشير طبيعي:

يستخدم في آسيا منذ قرون كسرّ من أسرار البشرة النقية.

الطريقة: اخلطي ملعقة دقيق أرز مع عسل وماء، طبّقي الخليط واتركيه حتى يجف ثم افركيه بلطف واغسلي.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

نصائح لنتائج أسرع

ـ الاستمرار على الوصفات 2–3 مرات أسبوعيًا.

ـ استخدام واقي شمس يوميًا.

ـ شرب كمية كافية من الماء وتناول فواكه غنية بفيتامين C.

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