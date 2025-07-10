لمرضى اضطراب ثنائي القطب.. عادات تسهل السيطرة على المرض

يعد اضطراب ثنائي القطب هو حالة نفسية تُسبب تقلبات مزاجية حادة ويمكن للأدوية والعلاج النفسي أن يُساعدا في السيطرة عليه.

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs ” أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في علاج اضطراب ثنائي القطب.

عادات تعالج اضطراب ثنائي القطب

إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، فمن المهم أن تعرف ما الذي قد يسبب تقلبات مزاجية وقد يشمل ذلك الشعور بالتوتر، أو قلة النوم، أو الانشغال الزائد.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار مزاجك وخفض نوبات الاضطراب ثنائي القطب، إليك أبرزها:

حاول أن يكون لديك روتين منتظم.

احصل على قسط كبير من النوم.

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام

حاول تجنب التوتر وإدارته.



لا تتناول المخدرات الترفيهية.

لا تدخن السجائر ولا الكحول.

لا تعمل بنظام المناوبات أو تعمل لساعات طويلة إذا كان بإمكانك تجنب ذلك.

لا تسافر ليلاً أو عبر مناطق مختلفة فى التوقيت الزمنى إذا كان بإمكانك تجنب ذلك.

قلل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي أو الصودا.