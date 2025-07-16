قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مفاجأة.. بند في عقد بيع حمدي فتحي للوكرة يمنع انتقاله لبيراميدز دون الرجوع للأهلي
بيجهزوا لفرح ابن عمهم.. مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية في البحيرة| القصة الكاملة
أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك
تعدى على فتاتين بالتجمع.. عقوبات رادعة تواجه سائقا بتطبيق نقل شهير
أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.. روشتة من العلماء
5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة.. اغتنم ثوابها
مسؤول بالحزب الاشتراكى الألمانى : جريمة قتل رحمة عياط "متطرفة"
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ دار الإفتاء تجيب
خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
والدة حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: بنتي اعتزلت الفن والحجاب ليس السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.. روشتة من العلماء

بر الوالدين بعد الوفاة
بر الوالدين بعد الوفاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال لجنة الفتوى الرئيسة أن برّ الوالدين لا ينتهي بوفاتهما، بل يستمر بعد الرحيل، استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة. 

وثبت عن النبي محمد ﷺ أن رجلًا من بني سلمة جاء إليه يسأله: "يا رسول الله، هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟"، فأجابه النبي ﷺ: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"، وهو حديث جامع يشير إلى أبواب متعددة من البر.

وأوضحت اللجنة أن هذه الأعمال تمثل امتدادًا للبر والإحسان، وهي جزء من المعاني العظيمة التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، وتتضمن:

1- الدعاء لهما: وهو من أعظم البر وأبسطه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

2- الصدقة عنهما: من الأعمال المستمرة التي يصل ثوابها للوالدين بعد موتهما، كإخراج مال أو المشاركة في بناء مسجد أو سقيا ماء أو غيرها من الصدقات الجارية.

3- هبة ثواب الأعمال لهما: ويشمل ذلك أي عمل صالح يقوم به الابن، وينوي أن يكون ثوابه لوالديه، كصلاة أو صيام أو حج أو قراءة قرآن.

4- زيارة القبور: فهي تذكر بالآخرة وتبعث في النفس العبرة، والدعاء عند القبور له أثر في البر.

5- صلة رحمهما: مثل زيارة الأقارب الذين كانوا على صلة قوية بالأب أو الأم، وهي صلة واجبة وفيها أجر عظيم.

6- إكرام أصدقائهما: الوفاء لأصدقائهما واستمرار العلاقة معهم يعد من تمام البر، فقد قال النبي ﷺ: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه".

وفي السياق ذاته، شدد الشيخ أحمد الصباغ، من علماء الأزهر، على أن أبواب البر لا تُغلق بموت الوالدين، بل إن الرحمة الإلهية تفتح للعبد هذه الأبواب ليجبر بها تقصيره أو يزيد من برّه، لافتًا إلى أن هذه الأعمال ليست حكرًا على من كان بارًا في حياة والديه، بل يمكن أن تكون طريقًا لمن لم يُحسن إليهما في حياتهما.

من جهته، قال الشيخ أحمد ممدوح، أحد علماء الأزهر الشريف، إن البر بالوالدين أثناء حياتهما هو فرض شرعي، لكن البر الحقيقي يشمل الاستمرار في الإحسان إليهما بعد وفاتهما. وذكر، خلال حواره في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نشوى مصطفى، أن الصدقة لها فضل كبير، وهي من أعظم وسائل البر بعد الوفاة.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح أن البعض يغفل عن فضل الصدقة رغم أنها باب مفتوح لفك الكروب ودفع البلاء، مستشهدًا بأن الفقر يأتي بعد البخل مباشرة، وأن الغنى يأتي بعد الجود، فمن أراد أن يفرج الله كربه أو يسّر له أمرًا فليتصدق.

وأوضح كذلك أن "التجارة مع الله" لا تخسر أبدًا، فهي تجارة مضمون ربحها، على عكس تجارة الدنيا التي قد تتعرض للخسارة أو التقلبات، أما التجارة مع الله فهي في مكسب دائم، ويضاعف الله بها الحسنات أضعافًا كثيرة.

وهكذا يتضح أن الإسلام لم يجعل البرّ بالوالدين مقصورًا على الحياة، بل جعله مستمرًا، رحيمًا، متجددًا، ومفتوحًا لكل من يريد نيل رضا الله من أوسع أبوابه، وذلك من خلال أفعال يسيرة في ظاهرها، عظيمة في أجرها، جليلة في معناها ومقصدها.


 

بر الوالدين بعد الوفاة دار الإفتاء الصدقة الدعاء للوالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

خالد الغندور

عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يفتتح فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الايبارشية

البابا تواضروس

تكريم طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية بيد البابا تواضروس

نقيب الأطباء البيطريين ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

البيطريين تبحث مع الصحة الحيوانية تطوير مهارات العاملين بالمهنة

بالصور

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد