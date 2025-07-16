تحذير من الإفراط في مكملات الكركم.. أمريكية تصاب بأعراض خطيرة بعد اتباع نصيحة على السوشيال ميديا

كشف تقرير نشره موقع NDTV عن معاناة امرأة أمريكية تبلغ من العمر 57 عامًا، بعدما بدأت في تناول مكملات الكركم يوميًا بهدف تخفيف آلام المفاصل، بناءً على نصيحة شاهدتها من طبيب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات

وبعد أسابيع من الانتظام على هذه المكملات، بدأت تظهر عليها أعراض مقلقة، مثل:

ألم شديد في البطن

غثيان مستمر

تعب عام

تغير لون البول إلى لون داكن رغم شربها الكثير من الماء

وقالت السيدة: "لم أكن أشعر بصحة جيدة بشكل عام، وبدأت ألاحظ أعراض غريبة لا تفسير لها".

ورغم أن الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة بفضل مادة "الكركمين"، إلا أن خبراء الصحة حذروا من أن الجرعات العالية خاصة من المكملات قد تكون مضرة، وتسبب بعض الأعراض.

الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات

أبرز الأضرار المحتملة للإفراط في مكملات الكركم

ـ اضطرابات في المعدة تشمل الغثيان، الانتفاخ، الإسهال أو عسر الهضم.

ـ زيادة خطر تكوّن حصوات الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من الأوكسالات التي ترتبط بالكالسيوم.

ـ ضعف امتصاص الحديد مما قد يؤدي إلى فقر الدم، خاصة لدى النساء أو النباتيين.

ـ الصداع والدوخة بعض المستخدمين أبلغوا عن شعور بالدوار أو الصداع النصفي مع الجرعات العالية.

ـ إجهاد الكبد وتناول جرعات كبيرة قد يرفع إنزيمات الكبد، خاصة عند تداخله مع أدوية تُستقلب في الكبد.

ـ ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة عند الأشخاص الحساسين.

الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات

كيف تحمي نفسك من مخاطر الكركم؟

ـ استخدم الكركم في الطهي بكمية معتدلة (½ إلى 1 ملعقة صغيرة يوميًا).

ـ استشر طبيبًا قبل استخدام المكملات، خصوصًا إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من أمراض مزمنة.

ـ لا تتناول مكملات الكركم بانتظام لفترات طويلة دون فواصل.

ـ راقب أي أعراض غير معتادة، وتوقف فورًا عن الاستخدام إذا ظهرت.