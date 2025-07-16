مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

رغم أنها من أبسط وأرخص الأطباق، إلا أن شوربة البصل أثبتت في أبحاث طبية أجنبية حديثة أنها أكثر من مجرد طبق دافئ، بل تُعد وصفة طبيعية غنية بالفوائد التي تدعم الجسم من الرأس حتى القدم.

فوائد شوربة البصل الصحية

ووفقًا لتقارير من Healthline، WebMD، وMedical News Today، إليك أبرز الفوائد الصحية التي تمنحها شوربة البصل لجسمك، وتشمل :

ـ تقوية جهاز المناعة:

تحتوي على مركب "الكيرسيتين" المضاد للأكسدة، والذي يساعد على محاربة الفيروسات وتقوية دفاعات الجسم.

ـ حماية القلب والشرايين:

مركبات الكبريت الموجودة في البصل تساعد في تقليل الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، ما يعزز صحة القلب.

فوائد شوربة البصل الصحية

ـ تحسين الهضم وصحة الأمعاء:

غنية بألياف "البريبيوتيك" التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحسّن الهضم والمناعة.

ـ تخفيف أعراض البرد والاحتقان:

تناول شوربة البصل الساخنة يساعد في تهدئة الحلق وفتح الممرات الأنفية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات.

فوائد شوربة البصل الصحية

ـ غنية بالعناصر الغذائية المهمة:

توفر فيتامين C، فيتامين B6، الحديد، الزنك، والفولات… وهي عناصر حيوية لنشاط الجسم وصحة الدم.

ـ توازن مستويات السكر في الدم:

أثبتت الدراسات أن تناول البصل قد يساهم في خفض مستويات السكر، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

فوائد شوربة البصل الصحية

ولأفضل فائدة، يُنصح بطهي البصل ببطء مع القليل من زيت الزيتون والثوم، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزبدة.