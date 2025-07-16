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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعدى على فتاتين بالتجمع.. عقوبات رادعة تواجه سائقا بتطبيق نقل شهير

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير ، إثر قيامه بالتعدى علي فتاتين بالتجمع  بالسب والضرب حال استقلالهما السيارة صحبته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .    


وبإجراء التحريات ، صرح السائق أنه قام بالتعدى عليهما بالسب فقط دون التعدى بالضرب.

جهات التحقيق بالقاهرة، قررت حبس قائد السيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى 4 أيام علي ذمة التحقيقات،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة السب في القانون

نصت المادة (306) من قانون العقوبات على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

سائق تطبيق نقل شهير مديرية أمن القاهرة التجمع قانون العقوبات

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