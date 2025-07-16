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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. بند في عقد بيع حمدي فتحي للوكرة يمنع انتقاله لبيراميدز دون الرجوع للأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي والذي لعب مع الأهلي مؤخرًا على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية تلقى عرضًا مغريًا من جانب نادي بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: بيراميدز عرض 2.1 مليون دولار على حمدي فتحي في الموسم الواحد، والمفاوضات حسمت بين الطرفين، ويتبقى التوقيع الرسمي.

وأضاف: هناك بند في عقد النادي الأهلي مع الوكرة، يمنع النادي القطري من بيع اللاعب دون العودة لمسئولي الأهلي، صاحب الأولوية في شراء عقد حمدي فتحي.

وأكمل: الأهلي حتى الآن لازال لم يحسم موقفه، ولابد أن يبلغ نادي الوكرة بعدم رغبته في شراء عقد حمدي فتحي، والعقبة الوحيدة حتى الآن في اتمام إجراءات انتقال اللاعب إلى بيراميدز هي موقف الاهلي.

وتابع: الأهلي لازال يدرس الموقف بجدية، وفي حالة رغبة النادي في شراء عقد حمدي فتحي سيكون له الأولوية، لكن المقابل المالي المعروض على اللاعب من بيراميدز كبير جدًا.

وأضاف: بنسبة 95% حمدي فتحي قريب من بيراميدز والنسبة المتبقية من جانب الأهلي، ولابد أن يتم اخطار النادي القطري بالموقف النهائي.

وشدد على أن أليو ديانج غير مطروح للبيع مطلقًا، وهناك رغبة في تعديل عقده خلال المرحلة الحالية، ولن ينتقل لنادي الوكرة القطري حال رحيل حمدي فتحي عن صفوفه.

حمدي فتحي الأهلي الوكرة القطري بيراميدز كأس العالم للأندية عقد النادي الأهلي مع الوكرة

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