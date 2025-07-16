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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة.. اغتنم ثوابها

ماذا تفعل بين الأذان والإقامة؟
ماذا تفعل بين الأذان والإقامة؟
أحمد سعيد

5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة .. حيث يتساءل المصلون كثيرا عن أهم الأعمال التي يستحب فعلها بين الأذان وإقامة الصلاة وقد حدد عدد من الفقهاء 5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة، حيث يجلس عدد كبير من المصلين دون علم بأهم الأعمال التي يستحب عملها في هذا الوقت وسط أجواء إيمانية وهو ما نتعرف عليه في  السطور التالية.

5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة

يعد الوقت بين الأذان وإقامة الصلاة من الأوقات المستحبة التي يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما فيها من فرص عظيمة للعبادة ونيل الأجر، ومن أهم الأعمال التي يفضل فعلها بين الأذان والإقامة هي :

  1. الدعاء حيث إنه مستجاب بين الأذان والإقامة
  2. الذكر مثل الاشتغال بالذكر مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. 
  3. تلاوة القرآن 
  4. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
  5. الذكر والاستغفار 
  6. يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة

دعاء بين الأذان وإقامة الصلاة

دعاء بين الاذان والاقامة فيصلاة الظهر ، ففيه لم يَرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ما يقال من دعاء بين الأذان والإقامة ، ولكن من المستحب أن يدعو المسلم بما يٌحب من خير الدنيا والآخرة ولكن يجب أنّ يحرص المسلم أنّ يدعو بجوامع الدعاء التي تشمل كافة المعاني والألفاظ المختصرة الصحيحة للدعاء المستجاب ومنها :

  • ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
  • ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
  • رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
  • رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

دعاء بين الأذان والإقامة مكتوب

دعاء بين الأذان والاقامة مكتوب ، قد ورد فيه عدة ادعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء الفرج ، ما يلي:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

7- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

8- اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ.

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

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